Transfert d’un crack : Le Real Madrid répond cash à l’OM !

Endrick sera-t-il encore un joueur du Real Madrid dans quelques mois ? Sans temps de jeu chez les Merengue, le Brésilien pourrait partir en prêt selon les différentes rumeurs. C’est ainsi que l’OM aurait notamment coché le nom du joueur de Xabi Alonso. Mais voilà que pour ce dernier, un départ d’Endrick n’est actuellement pas à l’ordre du jour.
Avec les départs d’Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang à la CAN, l’OM pourrait recruter un attaquant au mercato hivernal. Une quête que le club phocéen aurait déjà débuté et pour cela, Pablo Longoria et Medhi Benatia regarderaient… au Real Madrid. En effet, comme a pu le révéler ESPN, l’OM ferait partie des clubs intéressés par Endrick, en cruel manque de temps de jeu avec Xabi Alonso chez les Merengue.
« Actuellement, ce n’est pas dans ma tête »
N’ayant aucune minute au compteur depuis le début de la saison, Endrick pourrait donc quitter le Real Madrid en janvier sous la forme d’un prêt. Direction l’OM ? Présent en conférence de presse ce samedi, Xabi Alonso a été interrogé sur la possibilité d’un départ du Brésilien en janvier. L’entraîneur merengue a alors répondu : « Endrick et Gonzalo possiblement sur le départ ? Actuellement, ce n’est pas dans ma tête. Les deux sont prêts à jouer ».
« C'est quoi l’intérêt ? »
Endrick est donc annoncé à l’OM, mais voilà que sur la Canebière, l’arrivée du Brésilien du Real Madrid est loin de faire l’unanimité. En effet, journaliste pour Football Club de Marseille, Nicolas Filhol a expliqué à propos d’Endrick : « C'est une opportunité de marché, mais c'est un joueur que tu vas te faire prêter 6 mois sans option d'achat. C'est quoi l’intérêt ? Je trouve qu tu as déjà un bon trio équilibré. Qu'est-ce que tu vas rajouter Endrick, où tu vas être obligé de le faire joueur ? Tu te le fais prêter, ce n'est pas pour le laisser sur le banc. Je trouve que c'est se compliquer la vie d'aller chercher Endrick ».