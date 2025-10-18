PSG - Real Madrid : Le manque de respect évité par Mbappé pour son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, Kylian Mbappé a quitté le PSG pour le Real Madrid. Devant s’adapter à un nouvel environnement, le Français n’a pas eu le choc de la carrière de la langue. En effet, il est arrivé en Espagne avec une solide maitrise de la langue de Cervantes. Une évidence pour Mbappé qui ne voulait pas manquer de respect pour son transfert chez les Merengue.

Après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a donc réalisé son rêve en signant au Real Madrid. Débarqué au sein du vestiaire merengue, le Français n’a pas eu trop de mal à se faire une place aux côtés de Jude Bellingham et Vinicius Jr. Pour accélérer son adaptation, Mbappé a pu compter sur sa très bonne maitrise de l’espagnol. De quoi donc faciliter les échanges avec ses coéquipiers.

« J’ai appris rapidement » Avant même de signer au Real Madrid, Kylian Mbappé parlait déjà très bien espagnol. Interrogé par Brut sur sa maitrise de la langue de Cervantes, l’ancien joueur du PSG a fait savoir : « Oui je parle plutôt bien. Je suis content. Mais ça ressemble un peu au français, ce sont deux langues latines. J’ai appris rapidement, je suis arrivé à Madrid, je parlais déjà un peu. Et le fait de vivre ici tous les jours, de parler, ça me permet de pouvoir parler couramment ».