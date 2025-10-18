Mercato : Il snobe l’OM pour boucler le transfert parfait !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Profitant du mercato estival pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi, l’OM a notamment fait venir un nouvel arrière gauche en la personne d’Emerson Palmieri. Un poste pour lequel d’autres noms ont circulé tout au long de l’été. En effet, il avait également été question d’un intérêt des Olympiens pour Adrien Truffert. Finalement, ce dernier a quitté Rennes pour Bournemouth. Un choix de carrière qu’il ne regrette absolument pas.

A 23 ans, Adrien Truffert est aujourd’hui un joueur de Bournemouth. Lors du dernier mercato estival, l’international français a ainsi quitté le Stade Rennais pour s’envoler en Premier League. L’arrière gauche fait donc désormais parler son talent en Premier League alors qu’il aurait pu poursuivre sa carrière en Ligue 1. En effet, l’OM avait notamment des vues sur Truffert cet été, mais ce dernier a donc mis les voiles vers les Cherries.

« Avec ma femme, on est très contents » Parti donc à Bournemouth plutôt qu’à l’OM, Adrien Truffert ne regrette aujourd’hui pas sa décision. Bien au contraire. En effet, pour L’Equipe, l’ancien du Stade Rennais a confié : « Je me suis plutôt bien adapté à l'équipe et au Championnat. Avec ma femme, on est très contents du cadre de vie également. C'est tout un ensemble qui fait que je m'acclimate bien. (…) Le transfert s’est dessiné assez vite ? Oui, on se parle depuis janvier dernier et ils envisageaient de me faire signer cet été. Ça m'a laissé le temps de bien réfléchir et comme c'était mon premier transfert, c'était un paramètre important de venir le plus tôt possible pour mettre toutes les chances de mon côté ».