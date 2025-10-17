Transferts : Une grosse opération envisagée, la mauvaise nouvelle pour l'OM

Alexis Brunet

Lors du mercato hivernal, l’OM pourrait bien se montrer actif, notamment pour renforcer son attaque. Le club phocéen aurait dans son viseur le joueur du Real Madrid Endrick, mais il y a un problème. En effet, la situation du Brésilien a attiré l’attention de nombreuses formations. Pablo Longoria est donc loin d’être le seul sur le coup.

Malgré un mercato estival très agité, l’OM souhaiterait encore se renforcer. Le club phocéen chercherait en priorité à mettre la main sur un nouvel attaquant afin d’anticiper les possibles départs à la CAN de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Amine Gouiri.

L’option Endrick L’OM aurait donc commencé à faire ses recherches et cela l’aurait mené au Real Madrid. En effet, le club phocéen s’intéresserait à un attaquant madrilène, à savoir Endrick. Ce dernier ne joue pas depuis le début de la saison sous les ordres de Xabi Alonso et son avenir commence à faire les gros titres de la presse brésilienne et espagnole.