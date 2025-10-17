Transferts : Une grosse opération envisagée, la mauvaise nouvelle pour l'OM

Lors du mercato hivernal, l’OM pourrait bien se montrer actif, notamment pour renforcer son attaque. Le club phocéen aurait dans son viseur le joueur du Real Madrid Endrick, mais il y a un problème. En effet, la situation du Brésilien a attiré l’attention de nombreuses formations. Pablo Longoria est donc loin d’être le seul sur le coup.
Malgré un mercato estival très agité, l’OM souhaiterait encore se renforcer. Le club phocéen chercherait en priorité à mettre la main sur un nouvel attaquant afin d’anticiper les possibles départs à la CAN de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Amine Gouiri.
L’option Endrick
L’OM aurait donc commencé à faire ses recherches et cela l’aurait mené au Real Madrid. En effet, le club phocéen s’intéresserait à un attaquant madrilène, à savoir Endrick. Ce dernier ne joue pas depuis le début de la saison sous les ordres de Xabi Alonso et son avenir commence à faire les gros titres de la presse brésilienne et espagnole.
La concurrence est forte
D’après certaines sources, dont Lance!, Endrick ne serait pas contre l’idée de quitter le Real Madrid, de façon temporaire ou définitive. Une bonne nouvelle pour l’OM, mais malheureusement cela sera plus compliqué que prévu. En effet, TNT Sports ajoute que l’attaquant brésilien serait dans les viseurs de nombreuses formations. Reste à voir si Pablo Longoria parviendra à trouver les mots justes pour attirer l’ancien joueur de Palmeiras dans le sud de la France.