Habib Beye : Le changement d'équipe est confirmé !

Alexis Brunet

Alors que le mercato estival est terminé, les clubs de Ligue 1 peuvent encore recruter un joker. Visiblement, l’OL va saisir cette occasion en faisant venir Hans Hateboer en provenance de Rennes. Présent en conférence de presse ce vendredi, Habib Beye a confirmé que le défenseur était en discussion avec un autre club, sans citer directement Lyon.

À cause de ses gros problèmes financiers, l’OL a réalisé un mercato estival au rabais dans le sens des arrivées. Les dirigeants lyonnais n’ont pas fait de folie et ont préféré tenter des coups sur des profils assez jeunes. Très prochainement, les Gones devraient tenter un nouveau pari.

Hans Hateboer à l’OL ? Lors du mercato estival, l’OL n’avait pas réussi à recruter un nouvel attaquant avant la fermeture du marché des transferts. On pensait que le club rhodanien allait donc utiliser la possibilité de recruter un joker pour faire venir un joueur dans ce secteur, mais finalement les dirigeants lyonnais ont fait un choix tout autre. En effet, selon plusieurs sources, c’est le défenseur central du Stade Rennais, Hans Hateboer, qui devrait prochainement s’engager sous la forme d’un prêt avec les Gones.