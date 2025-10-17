OM : Le transfert à 23M€ qui le régale !

Axel Cornic

Alors qu’on annonçait un mercato plutôt calme, l’Olympique de Marseille nous a offert un nouvel été bouillant, avec pas moins de douze nouveaux joueurs qui sont arrivés. C’est notamment le cas de Nayef Aguerd, qui seulement quelques matchs après son transfert de West Ham s’est affirmé comme un titulaire indiscutable dans le dispositif de Roberto De Zerbi.

C’est l’une des recrues de l’été. Après une saison délicate au niveau de la défense, avec Roberto De Zerbi qui a souvent du trouver des solutions de rechange, l’OM a décidé de se renforcer. Le secteur a ainsi été totalement révolutionné, avec notamment l’arrivée de Nayef Aguerd, qui a notamment porté les couleurs du Stade Rennais en Ligue 1.

Aguerd se relance à l’OM L’international marocain est sans aucun doute la belle pioche du mercato, puisqu’il est rapidement devenu la pierre angulaire de la défense de l’OM. Peut-être même plus que le capitaine Leonardo Balerdi, même si De Zerbi peut également compter sur le recrutement de Benjamin Pavard et de Facundo Medina.