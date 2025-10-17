PSG : «On le veut», le transfert dicté par le Qatar !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur du PSG pendant 11 saisons, Marco Verratti était arrivé à l'été 2012 au sein du club de la capitale. Le milieu de terrain avait alors été acheté en deuxième division italienne, débarquant en provenance de Pescara. Une trouvaille qu'il faudrait mettre à l'actif de l'émir du Qatar. En effet, c'est lui qui serait à l'origine du transfert de Verratti au PSG.

En 2011, le Qatar a décidé de s'offrir le PSG. Ayant alors nommé une équipe dirigeante pour s'occuper du club de la capitale, les Qataris sont malgré tout régulièrement intervenus dans le recrutement parisien. Ça a ainsi été le cas en 2012 avec le transfert de Marco Verratti exigé alors par... l'émir du Qatar.

« Verratti, ce n’est pas Leonardo qui le fait » Racontant les coulisses du transfert de Marco Verratti au PSG, Romain Molina a dévoilé le rôle décisif de l'émir du Qatar. Ainsi, pour Colinterview, le journaliste a expliqué : « Si l’émir a dit on le fait, tu le fais. Verratti, ce n’est pas Leonardo qui le fait. Verratti, il est vu par le conseiller sport de l’émir et l’émir qui disent « on le veut » ».