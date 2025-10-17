PSG : Le coup historique prévu en 2026, c’est acté !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après une saison remplie de triomphes sportifs, et notamment le sacre en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain peut également savourer un succès commercial sans précédent, avec des ventes de maillots supérieures à celles de l'ère Messi-Mbappé-Neymar. Au sein du club, on assure que cette saison 2025-2026 restera dans l’histoire.

Le PSG s’apprête à conclure une année historique grâce à sa victoire en Ligue des champions, en plus d’avoir triomphé en Ligue 1, Coupe de France, au Trophée des champions, mais aussi lors de la Supercoupe d’Europe. Un succès qui a permis au club de faire exploser la vente de ses produits dérivés comme l’explique Le Parisien ce jeudi.

« Les chiffres dépassent ceux de l’ère Messi » C’est simple, le PSG n’a tout simplement jamais vendu autant de maillots dans son histoire, y compris avec la présence de ses stars en attaque. « Les chiffres dépassent ceux de l’ère Messi », explique-t-on en interne.