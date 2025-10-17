PSG : Le coup historique prévu en 2026, c’est acté !

Après une saison remplie de triomphes sportifs, et notamment le sacre en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain peut également savourer un succès commercial sans précédent, avec des ventes de maillots supérieures à celles de l'ère Messi-Mbappé-Neymar. Au sein du club, on assure que cette saison 2025-2026 restera dans l’histoire.
Le PSG s’apprête à conclure une année historique grâce à sa victoire en Ligue des champions, en plus d’avoir triomphé en Ligue 1, Coupe de France, au Trophée des champions, mais aussi lors de la Supercoupe d’Europe. Un succès qui a permis au club de faire exploser la vente de ses produits dérivés comme l’explique Le Parisien ce jeudi.
« Les chiffres dépassent ceux de l’ère Messi »
C’est simple, le PSG n’a tout simplement jamais vendu autant de maillots dans son histoire, y compris avec la présence de ses stars en attaque. « Les chiffres dépassent ceux de l’ère Messi », explique-t-on en interne.
«Une saison record »
« 2025-2026 sera forcément une saison record », ajoute-t-on au sein du PSG, dans des propos rapportés par Le Parisien. Il y a quelques années, le club avait dépassé le stade du million de ventes de maillots par an grâce à Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, un record qui sera donc battu cette année.