Mercato : Le PSG a déjà trouvé «plus fort» que Lamine Yamal !

Axel Cornic

Si tout le monde parle de l’explosion d’Ousmane Dembélé, qui a décroché le Ballon d’Or 2025, le véritable tour de force du Paris Saint-Germain a surtout été fait avec les jeunes. Et ‘exemple parfait n’est autre que Désiré Doué, devenu en l’espace d’une saison l’un des talents les plus suivi du continent européen.

Souvent critiqué pour sa politique avec les stras, le PSG a changé son fusil d’épaule. Désormais place aux jeunes et surtout à un collectif fort autour de Luis Enrique, qui a porté ses fruits avec notamment une première victoire éclatante en Ligue des Champions.

« Désiré Doué est le meilleur joueur d'Europe » Pour beaucoup, le symbole de ce nouveau PSG n’est autre que Désiré Doué, que certains voient déjà au niveau d’un certain Lamine Yamal. « Le joueur le plus fort du moment est français. Désiré Doué est le meilleur joueur d'Europe » a assuré Patrick Vieira, sur TMW.