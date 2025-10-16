PSG - Départ de Doué l’été prochain : L’annonce très cash de Riolo !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement éloigné des terrains pour cause de blessure, Désiré Doué est la grande révélation française de ces derniers mois au PSG. Mais son passif avec l’équipe de France reste néanmoins assez limité, et selon Daniel Riolo, rien ne garantit son départ en Amérique pour aller y disputer la Coupe du Monde avec les Bleus l’été prochain.

Du haut de ses 20 ans, Désiré Doué a prouvé qu’il avait tout pour s’imposer comme l’un des meilleurs joueurs du Monde. Vainqueur de la Ligue des Champions avec le PSG en mai dernier, quelques mois seulement après son transfert en provenance du Stade Rennais, le jeune attaquant compte également 5 sélections en équipe de France. Mais le statut de Doué au PSG va-t-il pour autant lui garantir un départ pour la Coupe du Monde l’été prochain, qui se tiendra aux USA, au Canada et au Mexique ?

« On ne l’a pas vu » Mardi soir, au micro de l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a été très cash sur le sujet : « Doué pour l'instant en équipe de France, y'a rien. Avec le PSG, c'est révélation de l'année, je l'ai surkiffé. Mais la saison a redémarré, on est mi-octobre et Doué on ne l'a pas vu », assure l’éditorialiste de RMC, qui ne serait donc pas choqué outre mesure si Désiré Doué ratait la prochaine Coupe du Monde avec l’équipe de France.