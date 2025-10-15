«Ça fera parler», Daniel Riolo promet du lourd sur une star du PSG !

Aujourd'hui au Qatar, Marco Verratti aura donc joué pendant 11 saisons sous le maillot du PSG. Si l'Italien a été l'un des chouchous du public parisien, il avait aussi ses détracteurs. Ça a été le cas de Daniel Riolo, qui a multiplié les attaques et les coups de gueule contre Verratti. D'ailleurs, le journaliste de RMC n'en a visiblement pas fini avec son meilleur ennemi.
Daniel Riolo l'a annoncé, il va sortir un livre d'ici quelques jours. En effet, le journaliste de RMC a révélé la parution de "Le football selon moi" pour le 29 octobre. Un nouveau projet où Riolo promet certaines révélations. Qui sera alors visé ? Sur X, il a donné quelques premières réponses et voilà que Marco Verratti, ancienne star du PSG, va en prendre pour son grade.
« Ça fera parler »
Sur ses réseaux sociaux, Daniel Riolo a été interrogé sur le contenu de son livre et notamment un passage sur Marco Verratti, qu'il a longtemps dézingué à l'antenne sur RMC. C'est alors que le journaliste a fait savoir concernant l'ancien joueur du PSG : « Il y aura minimum 20 pages sur Marco Verratti ? 4 et c'est déjà beaucoup. Et ça fera parler ».
Le cas Luis Enrique aussi évoqué !
Il sera également question de Luis Enrique dans le livre de Daniel Riolo. Longtemps pas convaincu par l'entraîneur du PSG, la figure de l'After Foot a annoncé : « Combien de pages sur Luis Enrique ? 3 ». Rendez-vous maintenant le 29 octobre pour connaitre le contenu exact du livre de Daniel Riolo, "Le football selon moi".