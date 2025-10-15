«Ça fera parler», Daniel Riolo promet du lourd sur une star du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui au Qatar, Marco Verratti aura donc joué pendant 11 saisons sous le maillot du PSG. Si l'Italien a été l'un des chouchous du public parisien, il avait aussi ses détracteurs. Ça a été le cas de Daniel Riolo, qui a multiplié les attaques et les coups de gueule contre Verratti. D'ailleurs, le journaliste de RMC n'en a visiblement pas fini avec son meilleur ennemi.

Daniel Riolo l'a annoncé, il va sortir un livre d'ici quelques jours. En effet, le journaliste de RMC a révélé la parution de "Le football selon moi" pour le 29 octobre. Un nouveau projet où Riolo promet certaines révélations. Qui sera alors visé ? Sur X, il a donné quelques premières réponses et voilà que Marco Verratti, ancienne star du PSG, va en prendre pour son grade.

« Ça fera parler » Sur ses réseaux sociaux, Daniel Riolo a été interrogé sur le contenu de son livre et notamment un passage sur Marco Verratti, qu'il a longtemps dézingué à l'antenne sur RMC. C'est alors que le journaliste a fait savoir concernant l'ancien joueur du PSG : « Il y aura minimum 20 pages sur Marco Verratti ? 4 et c'est déjà beaucoup. Et ça fera parler ».