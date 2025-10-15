PSG : Le jackpot déjà annoncé pour Ousmane Dembélé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au terme d'une saison dernière exceptionnelle pour le PSG, Ousmane Dembélé a reçu la récompense suprême. En effet, le 22 septembre dernier, le Français a été sacré Ballon d'Or, devançant Lamine Yamal. Une récompense qui devrait avoir certaines répercussions pour Dembélé, notamment d'un point de vue marketing, ce qui devrait lui garantir de jolis revenus supplémentaires.

Malgré les exploits de Lamine Yamal avec le FC Barcelone, il était attendu qu'un joueur du PSG remporte le Ballon d'Or 2025 et succède à Rodri. Ça a été le cas avec la victoire d'Ousmane Dembélé. Plébiscité par les votants, le numéro 10 parisien a été sacré. Une récompense prestigieuse qui va faire grimper la cote de Dembélé auprès des marques.

« Un effet Ballon d'Or qui va se répercuter dans ses futurs contrats » Pour Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or aura à coup sûr un impact marketing. Agent d'image, Frank Hocquemiller l'a confirmé. En effet, auprès de L'Equipe, il a expliqué à propos du numéro 10 du PSG : « Pour tout joueur sacré, il y a forcément un effet Ballon d'Or qui va se répercuter dans ses futurs contrats ».