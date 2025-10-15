PSG : Le jackpot déjà annoncé pour Ousmane Dembélé !

Au terme d'une saison dernière exceptionnelle pour le PSG, Ousmane Dembélé a reçu la récompense suprême. En effet, le 22 septembre dernier, le Français a été sacré Ballon d'Or, devançant Lamine Yamal. Une récompense qui devrait avoir certaines répercussions pour Dembélé, notamment d'un point de vue marketing, ce qui devrait lui garantir de jolis revenus supplémentaires.
Malgré les exploits de Lamine Yamal avec le FC Barcelone, il était attendu qu'un joueur du PSG remporte le Ballon d'Or 2025 et succède à Rodri. Ça a été le cas avec la victoire d'Ousmane Dembélé. Plébiscité par les votants, le numéro 10 parisien a été sacré. Une récompense prestigieuse qui va faire grimper la cote de Dembélé auprès des marques.
« Un effet Ballon d'Or qui va se répercuter dans ses futurs contrats »
Pour Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or aura à coup sûr un impact marketing. Agent d'image, Frank Hocquemiller l'a confirmé. En effet, auprès de L'Equipe, il a expliqué à propos du numéro 10 du PSG : « Pour tout joueur sacré, il y a forcément un effet Ballon d'Or qui va se répercuter dans ses futurs contrats ».
« Les marques dont personne ne veut, comme la malbouffe, surpaient »
Ousmane Dembélé va donc attirer de nouvelles marques et certaines pourraient lui garantir de très belles sommes d'argent. « Les marques les plus luxueuses ne sont pas celles qui mettent le plus d'argent, car elles sont désirables et intéressent tout le monde. À l'inverse, les marques dont personne ne veut, comme la malbouffe, surpaient », a ajouté Frank Hocquemiller.