«Le meilleur du monde» est annoncé au PSG !

Troisième du classement du dernier Ballon d'Or, Vitinha s'est imposé comme une référence mondiale à son poste après une saison exceptionnelle. Pour Roberto Martinez, sélectionneur du Portugal, il s'agit tout simplement du meilleur milieu de terrain du monde.

Auteur d'une saison dernière exceptionnelle au PSG, Vitinha a été récompensé par une troisième place au classement du Ballon d'Or. Un nouveau statut qu'il assume en ce début de saison, au point de faire dire à Roberto Martinez que Vitinha est le meilleur milieu de terrain du monde, en réponse à Luis de la Fuente qui estime qu'il s'agit de Pedri.

Roberto Martinez s'enflamme pour Vitinha « Ce que Luis De La Fuente dit de ses joueurs est juste. Il travaille avec eux et les connaît mieux. Pour moi, Vitinha est le meilleur milieu de terrain du monde », assure-t-il en conférence de presse, avant d'évoquer également João Neves, l'autre milieu de terrain du PSG.