PSG : Le transfert de luxe en 2026 !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec le Bayern, Dayot Upamecano changera de club librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici là. Alerté par la situation de l'international français, le PSG serait emballé par l'idée de le recruter pour 0€. En ce sens, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi serait en embuscade sur ce dossier.

Lors de l'été 2021, le Bayern a dépensé environ 42,5M€ pour s'attacher les services de Dayot Upamecano. Cinq années plus tard, l'international français pourrait changer d'air, et ce, pour 0€.

