PSG - Real Madrid : Transfert «astronomique» pour oublier Mbappé !

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid lors de l'été 2024, le PSG serait à la recherche d'un nouveau numéro 9. Pour renforcer la pointe de son attaque, Luis Enrique aimerait voir Endrick intégrer son effectif en 2026. Pour mettre toutes les chances de son côté sur ce dossier, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à casser sa tirelire.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a décidé de se lancer un tout nouveau défi lors de l'été 2024. Après avoir fait le plus grand bonheur du club parisien pendant sept ans, l'international français a rejoint l'équipe de ses rêves. Alors que son contrat avec le PSG était arrivé à terme, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid.

PSG : Luis Enrique en pince pour Endrick Pour assurer la succession de Kylian Mbappé à la pointe de son attaque, le PSG aurait inscrit le nom d'Endrick sur ses tablettes. D'après les indiscrétions de Defensa Central, Luis Enrique estimerait que le crack brésilien de 19 ans a le potentiel pour briller au sein de son projet dans les années à venir. Pour régaler son entraineur, la direction du PSG serait prête à payer le prix fort.