Zidane en équipe de France : Il confirme !

Présent le week-end dernier au Festival Dello Sport, Zinedine Zidane a exprimé son souhait de revenir sur un banc et plus précisément sur celui de l’équipe de France. S’il rêverait de le voir en Serie A afin d’entraîner la Juventus, Arrigo Sacchi a tout de même conscience que son désir est de devenir le sélectionneur des Bleus.

« Moi à la Juventus ? Je ne sais pas pourquoi cela n’a pas eu lieu. » Présent au Festival Dello Sport, Zinedine Zidane a évoqué son avenir et pourquoi il n’a jusqu’à maintenant jamais entraîné la Juventus, où il a joué entre 1996 et 2001. Si la Vieille Dame est dans son « cœur », le technicien français a d’autres ambitions : « L'un de mes objectifs est d'entraîner l'équipe nationale française. »

« Je sais qu'il souhaite devenir sélectionneur de l'équipe de France » « Je me demande : pourquoi un entraîneur qui a créé une telle machine à gagner n'est-il pas en activité ? », s’est interrogé Arrigo Sacchi dans un édito pour la Gazzetta dello Sport. « Je sais qu'il souhaite devenir sélectionneur de l'équipe de France, ce qui est compréhensible. En tant que footballeur, il a été un héros pour son pays, qu'il a d'abord mené à la conquête du monde, puis de l'Europe. » Bien qu’il ait conscience de son envie de devenir le sélectionneur de l’équipe de France, l'ancien entraîneur de l'AC Milan aimerait beaucoup voir Zinedine Zidane en Serie A, à la Juventus.