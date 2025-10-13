Zidane en équipe de France : Il confirme !

Présent le week-end dernier au Festival Dello Sport, Zinedine Zidane a exprimé son souhait de revenir sur un banc et plus précisément sur celui de l’équipe de France. S’il rêverait de le voir en Serie A afin d’entraîner la Juventus, Arrigo Sacchi a tout de même conscience que son désir est de devenir le sélectionneur des Bleus.
« Moi à la Juventus ? Je ne sais pas pourquoi cela n’a pas eu lieu. » Présent au Festival Dello Sport, Zinedine Zidane a évoqué son avenir et pourquoi il n’a jusqu’à maintenant jamais entraîné la Juventus, où il a joué entre 1996 et 2001. Si la Vieille Dame est dans son « cœur », le technicien français a d’autres ambitions : « L'un de mes objectifs est d'entraîner l'équipe nationale française. »
« Je sais qu'il souhaite devenir sélectionneur de l'équipe de France »
« Je me demande : pourquoi un entraîneur qui a créé une telle machine à gagner n'est-il pas en activité ? », s’est interrogé Arrigo Sacchi dans un édito pour la Gazzetta dello Sport. « Je sais qu'il souhaite devenir sélectionneur de l'équipe de France, ce qui est compréhensible. En tant que footballeur, il a été un héros pour son pays, qu'il a d'abord mené à la conquête du monde, puis de l'Europe. » Bien qu’il ait conscience de son envie de devenir le sélectionneur de l’équipe de France, l'ancien entraîneur de l'AC Milan aimerait beaucoup voir Zinedine Zidane en Serie A, à la Juventus.
Sacchi rêve de voir Zidane en Serie A
« Cependant, j'avoue avoir un espoir. Il a été un grand joueur de la Juventus, il est devenu un champion sous le maillot bianconero, il a eu un maître comme Marcello Lippi comme guide technique, il a appris de lui, il a suivi ses conseils, alors pourquoi ne pas l'imaginer sur le banc de la Juve ? Pas tout de suite, pas maintenant, bien sûr, car ce serait irrespectueux envers Tudor et son travail », a ajouté Arrigo Sacchi. « J'aimerais qu'un homme comme Zidane, qui a toujours donné la priorité au football offensif, qui croit au jeu collectif et au talent au service de l'équipe, entre dans le monde de la Serie A. Notre championnat ne pourrait que bénéficier de sa présence. Et puis, Zidane sur le banc de la Juve serait une touche de romantisme qui, dans le football contemporain, fait parfois défaut. Penses-y, Zizou. »