PSG : La presse espagnole balance une grosse info mercato !

Alors que son avenir a fait parler l’été dernier, avec notamment la piste menant à la Juventus, Lucas Beraldo aurait été proposé à un autre grand club européen. Selon la presse espagnole, le FC Barcelone aurait eu l’opportunité de recruter le défenseur du PSG, mais ni le directeur sportif, ni l’entraîneur des Blaugrana n’auraient été très emballés par cette idée.
Arrivé en janvier 2024 en provenance de Sao Paulo, Lucas Beraldo doit se contenter d’un rôle de doublure depuis qu’il est au PSG, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028. L’été dernier, la Juventus se serait intéressée à lui, mais le défenseur âgé de 21 ans aurait également été proposé en Espagne.
Beraldo proposé au FC Barcelone cet été
En effet, d’après les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone aurait eu l’opportunité de s’attacher les services de Lucas Beraldo. S’ils recherchent un défenseur central gaucher dans l’optique du mercato hivernal, Deco, directeur sportif, et Hansi Flick, entraîneur, n’auraient pas été très emballés à l’idée de recruter le Brésilien.
Galatasaray veut Beraldo en janvier
Si le FC Barcelone ne semble pas intéressé par Lucas Beraldo, ce dernier serait en revanche dans le viseur de Galatasaray. Selon Fanatik, le club turc aimerait obtenir le prêt avec option d’achat du joueur du PSG en janvier prochain.