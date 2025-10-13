PSG : La presse espagnole balance une grosse info mercato !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son avenir a fait parler l’été dernier, avec notamment la piste menant à la Juventus, Lucas Beraldo aurait été proposé à un autre grand club européen. Selon la presse espagnole, le FC Barcelone aurait eu l’opportunité de recruter le défenseur du PSG, mais ni le directeur sportif, ni l’entraîneur des Blaugrana n’auraient été très emballés par cette idée.

Arrivé en janvier 2024 en provenance de Sao Paulo, Lucas Beraldo doit se contenter d’un rôle de doublure depuis qu’il est au PSG, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028. L’été dernier, la Juventus se serait intéressée à lui, mais le défenseur âgé de 21 ans aurait également été proposé en Espagne.

Beraldo proposé au FC Barcelone cet été En effet, d’après les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone aurait eu l’opportunité de s’attacher les services de Lucas Beraldo. S’ils recherchent un défenseur central gaucher dans l’optique du mercato hivernal, Deco, directeur sportif, et Hansi Flick, entraîneur, n’auraient pas été très emballés à l’idée de recruter le Brésilien.