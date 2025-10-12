Transfert surprise au PSG : L'annonce que personne n'a vu venir à l'étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très discret cet été avec l'arrivée de seulement trois nouveaux joueurs dont deux gardiens de but, le PSG va-t-il se rattraper durant le mercato d'hiver ? Difficile à dire pour le moment, mais vu de l'étranger, on envisage toutefois un premier départ puisque Galatasaray aurait décidé d'accélérer pour Lucas Beraldo.

Durant le mercato estival, le PSG s'est contenté de l'arrivée de trois nouveaux joueurs à savoir Illia Zabarnyi ainsi que les deux gardiens de but Renato Marin et Lucas Chevalier. Mais alors que l'effectif parisien est frappé par de nombreuses blessures, le mercato d'hiver pourrait être animé.

Galatasaray fait le forcing pour Beraldo ? Mais selon les informations de Fanatik, un départ est envisagé au PSG à savoir celui de Lucas Beraldo. Le média turc affirme que Galatasaray souhaiterait obtenir le prêt avec option d'achat du défenseur brésilien. Une annonce étonnante compte tenu du fait que Lucas Beraldo bénéficie d'un temps de jeu important et s'impose comme un joueur majeur dans la rotation instaurée par Luis Enrique.