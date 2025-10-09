Transfert au PSG : La mère de Chevalier impactée !

A 23 ans, Lucas Chevalier est désormais un joueur du PSG. Formé au LOSC, le gardien français a rejoint le club de la capitale à l'occasion du dernier mercato estival. Le début d'un nouveau chapitre pour Chevalier, mais voilà que ça n'a pas été sans conséquence pour ses parents. Surtout pour sa mère. Explications.
Ne voulant plus de Gianluigi Donnarumma, Luis Enrique a exigé le transfert de Lucas Chevalier et l'entraîneur du PSG a eu ce qu'il voulait. Le gardien français est ainsi arrivé du LOSC moyennant 55M€. Avec ce transfert, le joueur de 23 ans est ainsi entré dans une nouvelle sphère et les parents de Chevalier peuvent d'ailleurs en témoigner, eux qui ressentent les impacts de ce transfert au PSG.
« Je ne suis pas trop embêté »
Père de Lucas Chevalier, Freddy Chevalier s'est confié sur les conséquences de ce transfert au PSG pour La Voix du Nord. Le concernant, il a alors raconté : « Je ne suis pas trop embêté, car je suis un peu fermé. Quand on me pose une question, je réponds que ça va, et puis voilà. Je garde la même attitude que j’avais lorsque Lucas était à Lille. C’est son métier, on sait que ça ne durera pas toute sa vie. Je sais aussi qu’au foot, un coup on gagne, un coup on perd ».
« Mon épouse est beaucoup plus interpellée »
La mère de Lucas Chevalier voit elle beaucoup de changements suite à son arrivée. « Mon épouse (elle dirige un institut de beauté) est en revanche beaucoup plus interpellée qu’avant par ses clientes. Il y a celles qui connaissent un peu le football et celles qui n’y connaissent rien, mais qui savent. Désormais, toutes les clientes ou presque savent que c’est la mère de Lucas Chevalier qui joue au PSG. Parce que leur mari leur a dit, le bouche-à-oreille », a ainsi confié Freddy Chevalier.