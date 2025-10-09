Transfert au PSG : La mère de Chevalier impactée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 23 ans, Lucas Chevalier est désormais un joueur du PSG. Formé au LOSC, le gardien français a rejoint le club de la capitale à l'occasion du dernier mercato estival. Le début d'un nouveau chapitre pour Chevalier, mais voilà que ça n'a pas été sans conséquence pour ses parents. Surtout pour sa mère. Explications.

Ne voulant plus de Gianluigi Donnarumma, Luis Enrique a exigé le transfert de Lucas Chevalier et l'entraîneur du PSG a eu ce qu'il voulait. Le gardien français est ainsi arrivé du LOSC moyennant 55M€. Avec ce transfert, le joueur de 23 ans est ainsi entré dans une nouvelle sphère et les parents de Chevalier peuvent d'ailleurs en témoigner, eux qui ressentent les impacts de ce transfert au PSG.

« Je ne suis pas trop embêté » Père de Lucas Chevalier, Freddy Chevalier s'est confié sur les conséquences de ce transfert au PSG pour La Voix du Nord. Le concernant, il a alors raconté : « Je ne suis pas trop embêté, car je suis un peu fermé. Quand on me pose une question, je réponds que ça va, et puis voilà. Je garde la même attitude que j’avais lorsque Lucas était à Lille. C’est son métier, on sait que ça ne durera pas toute sa vie. Je sais aussi qu’au foot, un coup on gagne, un coup on perd ».