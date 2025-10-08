Zaïre-Emery : Le transfert qui fait mal au PSG !

Lors de l'été 2024, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a offert environ 65M€ à Benfica pour lui arracher Joao Neves. Alors que le milieu de terrain portugais excelle depuis son transfert à Paris, Daniel Riolo a affirmé que son arrivée avait plombé Warren Zaïre-Emery, qui est en difficulté depuis plusieurs mois.
Alors qu'il faisait le plus grand bonheur de Benfica, Joao Neves a alarmé la direction du PSG. A tel point que le club de la capitale a payé le prix fort pour le recruter. En effet, les hautes sphères du PSG ont dépensé environ 65M€ pour s'attacher les services de Joao Neves lors du mercato estival 2024.
PSG : Zaïre-Emery est dans l'ombre de Neves ?
Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo s'est prononcé sur les difficultés de Warren Zaïre-Emery au PSG. A en croire le journaliste de RMC Sport, l'arrivée de Joao Neves à Paris lui a mis un coup derrière la tête.
«Neves a montré qu'il avait beaucoup plus de personnalité et de technique»
« On a beaucoup souligné à quel point la santé mentale et la confiance transmise par le staff aux joueurs leur avait fait faire des choses absolument incroyables depuis janvier 2025. Les joueurs ont atteint des niveaux absolument dingues qu'on ne voyait pas nécessairement pour certains d'entre eux, mais il y a deux joueurs que Luis Enrique n'a pas réussi à totalement transcender, c'est Zaïre-Emery et Barcola. Zaïre-Emery, pour lui, c'est peut-être une forme de complexe de voir comment il a été mis tout en haut et que quand un autre jeune comme Joao Neves a montré qu'il avait beaucoup plus de personnalité et de technique, ça a dû lui faire du mal et mentalement, il faut le supporter. Et la préparation mentale qui est un des atouts forts de ce PSG, n'accroche pas sur Zaïre-Emery. Et Barcola, n'a pas progressé je trouve. Mais ce sont les deux qui doivent franchir un cap sur le plan mental », a jugé Daniel Riolo.