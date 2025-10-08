Zaïre-Emery : Le transfert qui fait mal au PSG !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2024, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a offert environ 65M€ à Benfica pour lui arracher Joao Neves. Alors que le milieu de terrain portugais excelle depuis son transfert à Paris, Daniel Riolo a affirmé que son arrivée avait plombé Warren Zaïre-Emery, qui est en difficulté depuis plusieurs mois.

Alors qu'il faisait le plus grand bonheur de Benfica, Joao Neves a alarmé la direction du PSG. A tel point que le club de la capitale a payé le prix fort pour le recruter. En effet, les hautes sphères du PSG ont dépensé environ 65M€ pour s'attacher les services de Joao Neves lors du mercato estival 2024.

PSG : Zaïre-Emery est dans l'ombre de Neves ? Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo s'est prononcé sur les difficultés de Warren Zaïre-Emery au PSG. A en croire le journaliste de RMC Sport, l'arrivée de Joao Neves à Paris lui a mis un coup derrière la tête.