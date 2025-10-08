Le PSG boucle un transfert à 10M€ : Il annonce un coup de tonnerre !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG à l'été 2001 en provenance de l'Atlético de Madrid pour 10M€, Hugo Leal livre les coulisses de son arrivée dans la capitale. L'ancien milieu de terrain portugais a fait l'objet d'un véritable feuilleton avec un deal qui a mis beaucoup de temps à être officialisé par le PSG, avec notamment un gros rebondissement de dernière minute.

À l'été 2001, et alors qu'il évoluait à l'Atlético de Madrid, Hugo Leal a été transféré au PSG avec un deal avoisinant les 10M€. L'ancien milieu de terrain portugais se livre dans un entretien accordé à Casa Football Podcast sur les coulisses de son arrivée au PSG, qui n'a pas été de tout repos. En effet, les négociations ont trainé en longueur entre les deux clubs, et Leal évoque même un énorme rebondissement qui aurait pu remettre en cause son transfert.

« Je finis par signer à Paris » « L'été venu, quand on commence à analyser les options de marché, Jorge Mendes, mon agent, me dit que Luis Fernandez était très intéressé par ma venue au PSG. On a donc commencé à discuter, évoquer les conditions. Et je finis par signer à Paris », indique Hugo Leal avant d'évoquer les difficultés de son transfert au PSG.