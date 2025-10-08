Barcola - Dembélé : Clash au PSG, la réponse surprise ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, les tensions entre le PSG et l'équipe de France ont été relancées. Et pour cause, alors que les Bleus ont annoncé la blessure de Bradley Barcola et donc son forfait pour ce rassemblement, les Parisiens ont sèchement répondu, ce qui a ravivé le clash.

Depuis la blessure d'Ousmane Dembélé lors du précédent rassemblement avec l'équipe de France, les tensions entre le PSG et la FFF sont palpables. Et elles ont d'ailleurs été relancées ces dernières heures après le communiqué de l'équipe de France au sujet de Bradley Barcola, finalement forfait, qui semble pointer du doigt la gestion du club parisien.

FFF-PSG, le clash est relancé ! « Bradley Barcola n’est pas en mesure d’honorer sa convocation pour le rassemblement du mois d’octobre, qui verra l’Équipe de France affronter l’Azerbaïdjan, vendredi 10 octobre au Parc des Princes à Paris (20h45, TF1) et l’Islande, trois jours plus tard, à Reykjavik (20h45, TF1). Présent ce lundi après-midi au Centre National du Football de Clairefontaine (Yvelines), l’attaquant du Paris Saint-Germain a consulté le Dr Franck Le Gall. Il présente une lésion chronique de l’ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des Champions du club parisien face à l’Atalanta Bergame (4-0, le 17 septembre dernier). Après s’être entretenu avec le joueur et le médecin de l’Équipe de France, Didier Deschamps a décidé de remettre Bradley Barcola à la disposition de son club », explique le communiqué des Bleus, qui n’a pas du tout été du goût du PSG qui a immédiatement réagi et démentant les informations de la FFF.