PSG : Nouvelle boulette après l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Invité dans Rothen s’enflamme sur RMC lundi, Jérôme Alonzo a évoqué le but encaissé par le PSG dimanche face au LOSC (1-1) et la responsabilité de Lucas Chevalier sur cette action. S’il avait été fautif contre l’OM (1-0), l’ancien gardien parisien estime que l’international français n’a pas commis d’erreur cette fois-ci.

Fautif sur le but encaissé sur la pelouse de l’OM (1-0) le 22 septembre dernier, Lucas Chevalier pouvait-il mieux faire dimanche face au LOSC (1-1) ? Le gardien du PSG n’a pas réussi à détourner la frappe d’Ethan Mbappé qui a permis aux Dogues d'égaliser en fin de match, mais pour Jérôme Alonzo, juger cela comme une erreur est un peu sévère.

« Beraldo a le droit de contrer un ballon une fois dans l’année » « Est-ce qu’on considère ça comme une erreur ? Moi non. Déjà, Beraldo a le droit de contrer un ballon une fois dans l’année. Ce n’est pas vraiment une erreur », a déclaré l’ancien gardien du PSG (2001-2008) dans Rothen s’enflamme sur RMC.