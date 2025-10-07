PSG : Nouvelle boulette après l’OM ?

Invité dans Rothen s’enflamme sur RMC lundi, Jérôme Alonzo a évoqué le but encaissé par le PSG dimanche face au LOSC (1-1) et la responsabilité de Lucas Chevalier sur cette action. S’il avait été fautif contre l’OM (1-0), l’ancien gardien parisien estime que l’international français n’a pas commis d’erreur cette fois-ci.
Fautif sur le but encaissé sur la pelouse de l’OM (1-0) le 22 septembre dernier, Lucas Chevalier pouvait-il mieux faire dimanche face au LOSC (1-1) ? Le gardien du PSG n’a pas réussi à détourner la frappe d’Ethan Mbappé qui a permis aux Dogues d'égaliser en fin de match, mais pour Jérôme Alonzo, juger cela comme une erreur est un peu sévère.
« Beraldo a le droit de contrer un ballon une fois dans l’année »
« Est-ce qu’on considère ça comme une erreur ? Moi non. Déjà, Beraldo a le droit de contrer un ballon une fois dans l’année. Ce n’est pas vraiment une erreur », a déclaré l’ancien gardien du PSG (2001-2008) dans Rothen s’enflamme sur RMC.
« Appeler ça une erreur sur ce but, je trouve ça un peu dur »
Jérôme Alonzo poursuit : « Je pense que dans sa perception de l’action, il pense que Beraldo va intervenir et on sent bien qu’il a un petit temps de retard. Des comme ça, il en a sorti. Appeler ça une erreur sur ce but, je trouve ça un peu dur. »