Boulette face à l'OM : La grande annonce d'une star du PSG !

Pierrick Levallet

Ce mercredi soir, le PSG affronte le FC Barcelone en Ligue des champions. Le club de la capitale aura notamment besoin d’un grand Lucas Chevalier pour espérer battre Lamine Yamal et sa bande. Le portier français a réalisé une belle boulette contre l’OM le 22 septembre dernier, mais pas de quoi l'atteindre selon Achraf Hakimi.

Le PSG a rendez-vous avec le FC Barcelone ce mercredi soir en Ligue des champions. Ce choc est très attendu sur la scène européenne. Le club de la capitale, déjà privé d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia, aura besoin d’un grand Lucas Chevalier pour espérer s’imposer en Catalogne.

Lucas Chevalier auteur d'une belle boulette contre l'OM La semaine dernière a néanmoins été mitigée pour l’ancien portier du LOSC. S’il n’a encaissé aucun but contre l’AJ Auxerre samedi dernier, Lucas Chevalier a cependant fait une belle boulette contre l’OM le 22 septembre dernier. Et c’est ce qui a coûté le match au PSG, qui s’est incliné au Vélodrome. Achraf Hakimi a toutefois fait savoir que le gardien de but français se sentait bien.