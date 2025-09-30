Duel de stars : Barcelone prévient le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des Champions. Une rencontre qui va permettre d’assister à un énorme duel au milieu de terrain entre Pedri et Vitinha. Présent en conférence de presse ce mardi, le numéro 8 des Blaugrana n’a pas tarit d’éloges à l’égard du numéro 17 parisien.

Le grand choc approche. Après une victoire contre l’Atalanta au Parc des Princes, le PSG veut enchaîner avec un deuxième succès en Ligue des Champions. Mais la tâche s’annonce compliquée avec de nombreux blessés du côté de la formation de Luis Enrique, qui se déplace sur la pelouse du FC Barcelone ce mercredi soir.

Gros duel attendu entre Pedri et Vitinha Remplacé par précaution contre l’AJ Auxerre samedi soir, Vitinha sera bien de la partie. Le PSG a annoncé que son milieu de terrain sera bien dans le groupe pour ce déplacement européen. Le Portugais, considéré comme le meilleur milieu de terrain du monde, va affronter Pedri. Lui aussi faisant partie des cadors de l’entrejeu, le numéro 8 et véritable maestro du FC Barcelone était présent en conférence de presse ce mardi, et a évoqué son duel direct avec Vitinha.