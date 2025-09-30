Ousmane Dembélé quitte Paris, le PSG valide !

Toujours blessé, Ousmane Dembélé poursuit sa rééducation et a même quitté Paris afin de rejoindre le Qatar où il poursuivra sa convalescence à la clinique Aspetar. Un choix parfaitement validé par l'entourage du Ballon d'Or qui estime que le changement d'environnement fera du bien au numéro 10 du PSG.
Sorti sur blessure le 5 septembre dernier lors du match opposant l'équipe de France contre l'Ukraine, Ousmane Dembélé « souffre d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit » comme l'expliquait le communiqué officiel du PSG qui précisait que « son indisponibilité est estimée à environ six semaines ». Et son retour devrait donc intervenir après la prochaine trêve internationale à laquelle il ne participera pas.
Dembélé file au Qatar
Didier Deschamps ne prendra évidemment aucun risque avec son Ballon d'Or qui sera laissé au repos durant la trêve. L'occasion pour Ousmane Dembélé de quitter Paris puisque par le biais d’un communiqué, le PSG a annoncé que « dans le cadre de son processus de rééducation, Ousmane Dembélé se rendra à ASPETAR, à Doha, cette semaine. »
«Le changement d’environnement est bon parfois aussi pour l’aspect mental»
Dans les colonnes du Parisien, un proche du PSG valide d'ailleurs le départ d'Ousmane Dembélé au Qatar, assurant que « le changement d’environnement est bon parfois aussi pour l’aspect mental ». D'ailleurs, le Ballon d'Or assurait samedi soir que son retour approchait : « C'est la première partie de saison, il faut être dans les clous pour bien démarrer la deuxième. La rééducation se passe bien. Je serai de retour très bientôt ».