Ousmane Dembélé quitte Paris, le PSG valide !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours blessé, Ousmane Dembélé poursuit sa rééducation et a même quitté Paris afin de rejoindre le Qatar où il poursuivra sa convalescence à la clinique Aspetar. Un choix parfaitement validé par l'entourage du Ballon d'Or qui estime que le changement d'environnement fera du bien au numéro 10 du PSG.

Sorti sur blessure le 5 septembre dernier lors du match opposant l'équipe de France contre l'Ukraine, Ousmane Dembélé « souffre d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit » comme l'expliquait le communiqué officiel du PSG qui précisait que « son indisponibilité est estimée à environ six semaines ». Et son retour devrait donc intervenir après la prochaine trêve internationale à laquelle il ne participera pas.

Dembélé file au Qatar Didier Deschamps ne prendra évidemment aucun risque avec son Ballon d'Or qui sera laissé au repos durant la trêve. L'occasion pour Ousmane Dembélé de quitter Paris puisque par le biais d’un communiqué, le PSG a annoncé que « dans le cadre de son processus de rééducation, Ousmane Dembélé se rendra à ASPETAR, à Doha, cette semaine. »