Surprise, le PSG annonce le départ d’Ousmane Dembélé !

Blessé depuis le 5 septembre dernier avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé poursuit sa convalescence et va connaître d’ailleurs une nouvelle étape dans sa rééducation. En effet, le PSG a confirmé le départ à l’étrange de son numéro 10 qui va se soigner à la clinique Aspetar au Qatar.
Trois semaines après sa blessure contre l'Ukraine avec l'équipe de France, Ousmane Dembélé poursuit sa rééducation qui doit le mener à un retour à la compétition après la prochaine trêve internationale. Et le numéro 10 du PSG a d'ailleurs donné de ses nouvelles. Et elles sont plutôt rassurantes.
Le PSG envoie Dembélé au Qatar
« C'est la première partie de saison, il faut être dans les clous pour bien démarrer la deuxième. La rééducation se passe bien. Je serai de retour très bientôt », a-t-il confié durant la cérémonie pour lui rendre hommage au Parc des Princes samedi soir après la victoire contre l'AJ Auxerre (2-0).
«Je serai de retour très bientôt»
Mais avant son grand retour, Ousmane Dembélé va devoir filer à l’étranger. En effet, par le biais d’un communiqué, le PSG a annoncé que « dans le cadre de son processus de rééducation, Ousmane Dembélé se rendra à ASPETAR, à Doha, cette semaine. » Le retour d’Ousmane Dembélé est prévu pour après la trêve internationale.