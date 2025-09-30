Surprise, le PSG annonce le départ d’Ousmane Dembélé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé depuis le 5 septembre dernier avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé poursuit sa convalescence et va connaître d’ailleurs une nouvelle étape dans sa rééducation. En effet, le PSG a confirmé le départ à l’étrange de son numéro 10 qui va se soigner à la clinique Aspetar au Qatar.

Trois semaines après sa blessure contre l'Ukraine avec l'équipe de France, Ousmane Dembélé poursuit sa rééducation qui doit le mener à un retour à la compétition après la prochaine trêve internationale. Et le numéro 10 du PSG a d'ailleurs donné de ses nouvelles. Et elles sont plutôt rassurantes.

Le PSG envoie Dembélé au Qatar « C'est la première partie de saison, il faut être dans les clous pour bien démarrer la deuxième. La rééducation se passe bien. Je serai de retour très bientôt », a-t-il confié durant la cérémonie pour lui rendre hommage au Parc des Princes samedi soir après la victoire contre l'AJ Auxerre (2-0).