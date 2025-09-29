Laure Boulleau, le calvaire qu’elle a vu venir avant tout le monde

Axel Cornic

Le plus dur commence pour le Paris Saint-Germain, qui doit confirmer après la première victoire de son histoire en Ligue des Champions. Et ça ne commence pas vraiment de la meilleure des façons, puisque Luis Enrique a perdu plusieurs cadres sur blessures depuis le début de la saison.

C’est déjà la crise à Paris. Avant d’affronter le FC Barcelone ce mercredi en Ligue des Champions, le PSG compte déjà plusieurs blessés de taille. Il y a évidemment Ousmane Dembélé, récemment sacré Ballon d’Or 2025, mais également Désiré Doué, Joao Neves ou encore Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia.

« Sur les onze titulaires, il y en a huit qui sont blessés » Le constat est terrible et est repris par plusieurs observateurs en ce moment, comme Laure Boulleau. « Sur les onze titulaires en Ligue des champions la saison dernière, il y en a huit qui sont blessés ou ont des fatigues musculaires » a expliqué l’ancienne footballeuse du PSG, désormais consultante pour Canal+.