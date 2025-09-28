Laure Boulleau en dévoile trop sur les réseaux sociaux, la vidéo qui fait le buzz

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Laure Boulleau a enflammé les réseaux sociaux avec une vidéo la montrant réaliser une reprise de volée acrobatique depuis un bateau. Celle-ci a rapidement fait le buzz, et pas seulement pour la beauté du geste technique effectué par l’ancienne joueuse du PSG, désormais consultante sur Canal+...

Ancienne internationale française, Laure Boulleau apparaît désormais chaque semaine sur Canal+ dans le Canal Football Club et intervient également les soirs de matches de Ligue des champions. Avant une semaine chargée, marquée par le retour de la Coupe d’Europe sur la chaîne cryptée, l’ex-joueuse du PSG a posté sur ses réseaux sociaux des clichés de son passage en Corse, ainsi qu’une vidéo la voyant réaliser une reprise de volée acrobatique depuis le ponton d’un bateau, en maillot de bain. Ce qui n’a pas manqué de faire parler.

La retournée acrobatique de la belle #LaureBoulleau durant ses vacances ne passera pas inaperçu #Leaks #PSG 👀🔥🔞 pic.twitter.com/ukhjncPAXy — Fan de Célébrités 🇫🇷 (@CelebritesFan) September 27, 2025

« Les sorties en mer ne sont pas de tout repos » Outre le geste parfaitement réalisé, montrant que Laure Boulleau n’a rien perdu de sa technique, les internautes n’ont pas manqué de remarquer un petit accident de maillot de main pour l’ancienne joueuse de 38 ans, laissant apercevoir une partie de sa poitrine. Une vidéo qui totalise près de deux millions de visionnages au lendemain de sa publication, avec plus de 25.000 likes, bien plus que ses précédents posts. « Les sorties en mer ne sont pas de tout repos avec moi loool », a-t-elle écrit en description.