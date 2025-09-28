Mercato - PSG : Luis Enrique reconnaît une erreur ?

Alexandre Higounet

Cet été, alors que le Paris Saint-Germain sortait d'une année aussi stratosphérique qu'épuisante, et qu'il a repris la compétition après de courtes vacances et seulement une semaine de préparation, une hérésie liée au calendrier mis en place, le staff, Luis Enrique en tête, a préféré opérer pour un recrutement minimal, sans tenir compte du potentiel élevé de blessures. Il semble que le coach a indirectement reconnu son erreur ces derniers jours.

A l'occasion du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain s'est montré particulièrement raisonnable, avec deux véritables recrues (sans compter le troisième gardien Renato Marin), Lucas Chevalier dans les buts pour compenser le transfert programmé de Gianluigi Donnarumma à un an de la fin de son contrat, et Ilya Zabarnyi en défense centrale pour compléter derrière le duo Marquinhos-Pacho. Une telle prudence était apparue très surprenante compte tenu de l'allègement opéré dans l'effectif avec beaucoup de départs alors que les risques de blessure n'avaient jamais parus aussi élevés.

Vers un changement de cap radical sur le mercato Le choix de la stabilité a avant tout été celui du staff, et notamment de Luis Enrique, qui a préféré miser sur un groupe resserré afin de ne pas bouleverser l'équilibre humain. Seulement ces derniers jours, devant la cascade de blessure touchant l'équipe, qui en moins d'un mois a perdu cinq titulaires majeurs, à savoir Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Joao Neves, et Marquinhos, le club serait en train d'opérer un changement radical de politique.