«Pression» à l’OM, le gros coup de pouce du PSG ?

La rédaction

Lundi soir, lors du Classique, l’OM a créé la sensation en parvenant à s’imposer 1-0 contre le PSG. Un très bon résultat qui permet aux Marseillais de se classer sixièmes de Ligue 1 avant leur déplacement à Strasbourg ce vendredi. Sous pression et attendus de pied ferme, les partenaires de Leonardo Balerdi parviendront-ils à se servir de cette confiance acquise face aux Parisiens pour obtenir les trois points en Alsace ?

Le 15 août dernier, du côté de Rennes, la saison de l’OM avait très mal commencé. Le club phocéen s’était incliné 1-0 face aux hommes d’Habib Beye malgré une très longue supériorité numérique. Par la suite, les Olympiens avaient perdu bien plus, puisqu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe s’étaient battus dans le public, ce qui avait entraîné le départ des deux joueurs.

L’OM s’est rattrapé face au PSG Alors que l’OM voulait rivaliser encore plus avec le PSG cette saison, c’était donc mal parti pour l’équipe de Roberto De Zerbi. Mais le club phocéen a sû redresser la tête et a surtout frappé un grand coup lundi. Sur sa pelouse, le club phocéen s’est imposé contre les Parisiens dans le premier Classique de la saison (1-0). Une victoire historique pour les partenaires de Leonardo Balerdi, mais la route reste encore longue.