Doué vers Barcelone, grosse surprise au PSG ?

Alexis Brunet

Depuis le match entre l’Ukraine et la France, Désiré Doué est malheureusement blessé et donc indisponible pour le PSG. Le Français a donc déjà loupé trois matches avec Paris et il devrait également être absent samedi contre l’AJ Auxerre. Toutefois, un espoir existe de le voir participer au choc de Ligue des champions face à Barcelone.

Face à l’Atalanta le 17 septembre dernier, le PSG a parfaitement géré son premier match de la saison en Ligue des champions. Les Parisiens se sont imposés 4-0 à domicile grâce à des buts de Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos.

Le choc face à Barcelone approche Après un léger test face à l’Atalanta Bergame, le niveau va s’élever pour le PSG. Le 1ᵉʳ octobre, les partenaires de Vitinha se déplaceront en Espagne pour y affronter le FC Barcelone. Un premier vrai choc pour les Parisiens, face aux hommes d’Hansi Flick qui ont atteint les demi-finales de la Ligue des champions la saison dernière.