PSG - Désiré Doué : La grosse boulette sur les réseaux sociaux !

Mardi soir, le PSG avait organisé le dîner de gala de sa fondation. Les joueurs de l’équipe première étaient conviés, tout comme de nombreuses célébrités. C’était notamment le cas de Cécile de Ménibus, qui a malheureusement commis une petite boulette. Sur les réseaux sociaux, l’animatrice a publié une photo avec, selon elle, Désiré Doué, alors que c’était en fait Senny Mayulu.

Au lendemain de la défaite contre l’OM (1-0) et surtout du sacre d’Ousmane Dembélé au Ballon d’or, le PSG avait décidé d’organiser le dîner de gala de sa fondation. De nombreux invités triés sur le volet étaient conviés afin de prendre part à une grande vente aux enchères.

La boulette de Cécile de Ménibus Présente à cette soirée de gala, Cécile de Ménibus s’est malheureusement rendue coupable d’une boulette. Sur son compte Facebook, cette dernière a publié plusieurs photos de la soirée, dont une avec Désiré Doué, enfin c’est ce qu’elle pensait. C’est en fait Senny Mayulu qui est présent sur la photo, mais ça, l’animatrice ne s’en était pas rendu compte. « Quel immense plaisir d’avoir dîné à côté de Désiré Doué, jeune prodige du PSG, tellement élégant et souriant. Il excelle en tout », écrit-elle.