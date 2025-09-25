«Daniel Riolo est parti...» : La révélation de Géraldine Maillet chez Hanouna !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'histoire d'amour entre Daniel Riolo et Géraldine Maillet a débuté en 2013 sur le plateau de l'After Foot. Désormais chroniqueuse phare de Cyril Hanouna, l’ex-mannequin a évoqué avec humour leur première rencontre où, ému, le journaliste de RMC quitta l'hôtel-restaurant dans lequel ils s’étaient retrouvés sans régler l'addition.

C’est une histoire d’amour qui dure pour Daniel Riolo et Géraldine Maillet, qui ont craqué l’un pour l’autre en 2013, lors d’un passage de l’ex-mannequin sur le plateau de l’After Foot, émission dans laquelle intervient quotidiennement le journaliste de RMC. Devenue depuis l’une des chroniqueuses phares de Cyril Hanouna, Géraldine Maillet s’est souvenue de sa première rencontre avec son futur compagnon à l'abri des caméras et des micros.

« Daniel Riolo est parti, il était tellement ému qu'il est parti sans payer » « La première fois qu’on s’est vus. Il a pris paillard de poulet dans un hôtel-restaurant. Et il est parti, il était tellement ému qu'il est parti sans payer, c'est moi qui ai payé », a confié Géraldine Maillet, provoquant l'hilarité du plateau de ‘Tout Beau Tout N9uf’ sur W9. « Au départ, comme je ne le connaissais pas, j'ai trouvé ça quand même un peu étonnant. Je me suis dit : 'C'est bizarre, quand même, drôle de manière, tout ça.' Après, il m’a dit que c'est parce qu'il était un peu ému et tout ça, un peu perturbé, que du coup, il avait même oublié de payer. »