«Daniel Riolo est parti...» : La révélation de Géraldine Maillet chez Hanouna !

L'histoire d'amour entre Daniel Riolo et Géraldine Maillet a débuté en 2013 sur le plateau de l'After Foot. Désormais chroniqueuse phare de Cyril Hanouna, l’ex-mannequin a évoqué avec humour leur première rencontre où, ému, le journaliste de RMC quitta l'hôtel-restaurant dans lequel ils s’étaient retrouvés sans régler l'addition.
C’est une histoire d’amour qui dure pour Daniel Riolo et Géraldine Maillet, qui ont craqué l’un pour l’autre en 2013, lors d’un passage de l’ex-mannequin sur le plateau de l’After Foot, émission dans laquelle intervient quotidiennement le journaliste de RMC. Devenue depuis l’une des chroniqueuses phares de Cyril Hanouna, Géraldine Maillet s’est souvenue de sa première rencontre avec son futur compagnon à l'abri des caméras et des micros.
« Daniel Riolo est parti, il était tellement ému qu'il est parti sans payer »
« La première fois qu’on s’est vus. Il a pris paillard de poulet dans un hôtel-restaurant. Et il est parti, il était tellement ému qu'il est parti sans payer, c'est moi qui ai payé », a confié Géraldine Maillet, provoquant l'hilarité du plateau de ‘Tout Beau Tout N9uf’ sur W9. « Au départ, comme je ne le connaissais pas, j'ai trouvé ça quand même un peu étonnant. Je me suis dit : 'C'est bizarre, quand même, drôle de manière, tout ça.' Après, il m’a dit que c'est parce qu'il était un peu ému et tout ça, un peu perturbé, que du coup, il avait même oublié de payer. »
« J'étais dans son émission, et j'ai craqué »
Quelques jours auparavant, les deux tourtereaux avaient eu un coup de cœur réciproque dans l’After Foot. Mais cela n’avait pas empêché Daniel Riolo de faire attendre Géraldine Maillet. « Il y a 12 ans, j'étais dans son émission, et j'ai craqué, mais pas lui en fait, parce que personne ne me connaissait, a-t-elle expliqué sur W9. Je me suis dit ‘merde, ça va être compliqué’, car je l’avais dans la tête. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui pendant 5-6 jours. Un jour, j'ai reçu un SMS, et c'était lui. (…) Il avait mon numéro, mais il ne s'est pas précipité. Moi, j'étais sûre d'être amoureuse, et lui, ça a été beaucoup plus compliqué. »