Zidane, retour confirmé en direct à la radio !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme le grand favori pour venir succéder à Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France après la Coupe du Monde 2026, Zinedine Zidane est déjà attendu par bon nombre d’observateurs, dont Jean-Michel Aulas qui vend la mèche à ce sujet.

C’est officiel depuis le mois de janvier 2025 : Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du Monde 2026 après 14 ans de bons et loyaux services. Il sera donc temps, à cette échéance, de nommer un nouvel entraîneur à la tête des Bleus, et Zinedine Zidane apparait logiquement comme le grand favori.

Aulas confirme pour Zidane Interrogé en direct sur les ondes de RMC Sport dans l’After Foot mardi soir, Jean-Michel Aulas a d’ailleurs confirmé la tendance au sujet de Zinedine Zidane et de l’équipe de France : « Zidane sélectionneur ? Aujourd’hui, je ne vois pas comment je pourrais vous dire le contraire », indique l’ancien président emblématique de l’OL, forcément bien rencardé sur le dossier.