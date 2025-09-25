Zidane, retour confirmé en direct à la radio !

Annoncé comme le grand favori pour venir succéder à Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France après la Coupe du Monde 2026, Zinedine Zidane est déjà attendu par bon nombre d’observateurs, dont Jean-Michel Aulas qui vend la mèche à ce sujet.
C’est officiel depuis le mois de janvier 2025 : Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du Monde 2026 après 14 ans de bons et loyaux services. Il sera donc temps, à cette échéance, de nommer un nouvel entraîneur à la tête des Bleus, et Zinedine Zidane apparait logiquement comme le grand favori.
Aulas confirme pour Zidane
Interrogé en direct sur les ondes de RMC Sport dans l’After Foot mardi soir, Jean-Michel Aulas a d’ailleurs confirmé la tendance au sujet de Zinedine Zidane et de l’équipe de France : « Zidane sélectionneur ? Aujourd’hui, je ne vois pas comment je pourrais vous dire le contraire », indique l’ancien président emblématique de l’OL, forcément bien rencardé sur le dossier.
« Zidane, un monument »
Philippe Diallo, le président de la FFF, avait d’ailleurs envoyé des premiers signaux positifs ces derniers mois dans les colonnes de L’Equipe : « Zidane est l'un des monuments du football français et du football mondial. C'est lui qui a contribué à cette première étoile sur notre maillot. J'ai vu qu'il avait eu des résultats de très grande qualité avec le Real Madrid. Il a déjà remporté le plus beau des trophées, la Ligue des champions, à plusieurs reprises. Donc, il a démontré là aussi l'étendue de son talent », confiait Diallo. Voilà qui ne laisse aucune place au doute…