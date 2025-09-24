Dembélé - Benzema : Une polémique éclate avec Griezmann !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or 2025. Félicité par plusieurs partenaires et anciens coéquipiers, le numéro 10 du PSG n'a pas été interpellé par Antoine Griezmann sur les réseaux sociaux. Pourtant, l'ancien international français avait très vite réagi après le sacre de Rodri l'année dernière.

Auteur d'une saison 2024-2025 XXL, Ousmane Dembélé a été récompensé ce lundi soir. En effet, le numéro 10 du PSG a soulevé le Ballon d'Or lors de la cérémonie organisée au théâtre du Châtelet de Paris.

Griezmann a félicité Rodri sur les réseaux sociaux Depuis son sacre, Ousmane Dembélé a reçu de nombreux messages de coéquipiers et anciens partenaires sur les réseaux sociaux. Toutefois, Antoine Griezmann ne lui a envoyé aucun message sur la toile. Pourtant, l'ex-numéro 7 de l'équipe de France avait réagi immédiatement lorsque Rodri a remporté le Ballon d'Or l'année dernière.