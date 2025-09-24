Dembélé - Ballon d'Or : Riolo lance un énorme défi... à l'OM !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or 2005. Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi, Daniel Riolo a annoncé que le sacre du numéro 10 du PSG devait donner des idées à Mason Greenwood. En effet, le journaliste de RMC Sport affirme que le jeune talent de 23 ans doit porter l'OM.

Après sa saison 2024-2025 exceptionnelle, Ousmane Dembélé a été récompensé ce lundi soir. En effet, le numéro 10 du PSG a été sacré à la cérémonie du Ballon d'Or, et ce, au théâtre du Châtelet de Paris.

Greenwood doit s'inspirer de Dembélé Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo a déclaré que Mason Greenwood devait s'inspirer d'Ousmane Dembélé, qui a été l'un des grands artisans du sacre du PSG en Ligue des Champions, pour mener l'OM vers les sommets.