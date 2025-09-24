Dembélé - Ballon d'Or : Riolo lance un énorme défi... à l'OM !

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or 2005. Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi, Daniel Riolo a annoncé que le sacre du numéro 10 du PSG devait donner des idées à Mason Greenwood. En effet, le journaliste de RMC Sport affirme que le jeune talent de 23 ans doit porter l'OM.
Après sa saison 2024-2025 exceptionnelle, Ousmane Dembélé a été récompensé ce lundi soir. En effet, le numéro 10 du PSG a été sacré à la cérémonie du Ballon d'Or, et ce, au théâtre du Châtelet de Paris.
Greenwood doit s'inspirer de Dembélé
Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo a déclaré que Mason Greenwood devait s'inspirer d'Ousmane Dembélé, qui a été l'un des grands artisans du sacre du PSG en Ligue des Champions, pour mener l'OM vers les sommets.
«Vas-y Greenwood, tu as tout pour porter l'OM»
« Si Greenwood est un tantinet intelligent, tout ce qui lui est montré là avec le Ballon d’Or, parce que là pour le coup, on parle vraiment d'un mec talentueux. Greenwood, c'est un mec qui a vraiment les pieds à l'endroit. Il a des pieds incroyables. Si ce gars-là à la tête sur les épaules, il suffit de regarder ce qu'a fait Dembélé... Alors je ne dis pas Ballon d’Or, mais vas-y Greenwood, tu as tout pour porter l'OM », a affirmé Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.