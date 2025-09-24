Dembélé Ballon d'Or : Lamine Yamal, la réaction improbable !

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'Or au théâtre du Châtelet de Paris. Classé deuxième lors de la cérémonie, Lamine Yamal aurait très bien réagi à sa défaite face à l'attaquant du PSG. En effet, le numéro 10 du FC Barcelone aurait plaisanté avec la délégation catalane sur le chemin du retour.
Auteur d'une saison 2024-2025 éblouissante avec le PSG, Ousmane Dembélé a été logiquement récompensé au théâtre du Châtelet de Paris ce lundi soir. En effet, le numéro 10 parisien a été sacré Ballon d'Or.
Ballon d'Or 2025 : Yamal s'est classé deuxième
Annoncé comme étant le grand rival d'Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or 2025, Lamine Yamal a terminé à la deuxième position au classement, devançant Vitinha. Selon José Alvarez, journaliste d'El Chiringuito, la délégation du FC Barcelone a redouté la réaction de la pépite espagnole de 18 ans. Et finalement, Lamine Yamal a très bien digéré sa défaite face à Ousmane Dembélé.
«Lamine Yamal plaisantait beaucoup avec tout le monde»
« Il y avait des doutes sur la façon dont il allait prendre la chose parce que c’est l’une des premières grosses défaites de sa jeune carrière. De ce qu’on m’a dit, Lamine Yamal plaisantait beaucoup avec tout le monde (lors du vol retour vers Barcelone). Ils le voient plus mature que jamais. Ça lui a servi pour être plus mature et plus motivé que jamais. Au Barça, ils sont très contents », a confié José Alvarez.