Dembélé Ballon d'Or : Lamine Yamal, la réaction improbable !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'Or au théâtre du Châtelet de Paris. Classé deuxième lors de la cérémonie, Lamine Yamal aurait très bien réagi à sa défaite face à l'attaquant du PSG. En effet, le numéro 10 du FC Barcelone aurait plaisanté avec la délégation catalane sur le chemin du retour.

Auteur d'une saison 2024-2025 éblouissante avec le PSG, Ousmane Dembélé a été logiquement récompensé au théâtre du Châtelet de Paris ce lundi soir. En effet, le numéro 10 parisien a été sacré Ballon d'Or.

Ballon d'Or 2025 : Yamal s'est classé deuxième Annoncé comme étant le grand rival d'Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or 2025, Lamine Yamal a terminé à la deuxième position au classement, devançant Vitinha. Selon José Alvarez, journaliste d'El Chiringuito, la délégation du FC Barcelone a redouté la réaction de la pépite espagnole de 18 ans. Et finalement, Lamine Yamal a très bien digéré sa défaite face à Ousmane Dembélé.