PSG - Dembélé : Le coup historique annoncé !

Pierrick Levallet

La soirée a été inoubliable pour Ousmane Dembélé et les supporters du PSG ce lundi. L’attaquant de 28 ans a en effet été sacré Ballon d’Or 2025 après avoir réalisé une saison époustouflante, la meilleure de sa carrière. L’international français a radicalement changé sous les ordres de Luis Enrique. Par la même occasion, Ousmane Dembélé semble avoir révolutionné le poste de numéro 9 et devrait ainsi marquer l’histoire du football.

«Plus aucun attaquant ne pourra s’épargner de défendre» « Même si Dembélé est un joueur hors du commun, on ne peut pas le comparer à Zidane ou Platini, qui étaient des extra-terrestres du football. En revanche, je pense que Dembélé va marquer l'histoire du jeu parce que désormais, plus aucun attaquant ne pourra s’épargner de défendre en prétextant qu’il doit garder de la lucidité devant le but » a d’abord expliqué le journaliste Laurent Perrin dans sa session de question/réponse pour Le Parisien.