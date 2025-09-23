Ballon d'Or : Mbappé ou Dembélé, Deschamps a pris sa décision définitive !

Désormais Ballon d'Or, Ousmane Dembélé va entrer dans une nouvelle dimension. Et cela pourrait-il avoir un impact sur sa place au sein de l'équipe de France ? Si la question semble légitime, Didier Deschamps ne semble pas cela poser et aurait déjà tranché entre le numéro 10 du PSG et Kylian Mbappé.
Qui aurait pu penser qu'Ousmane Dembélé gagnerait un Ballon d'Or avant Kylian Mbappé ? Probablement personne. Et pourtant, c'est bien ce qui est arrivé ce lundi soir puisque le numéro 10 du PSG a remporté le trophée individuel le plus prisé de la planète. Cependant, selon le journaliste de L'EQUIPE Vincent Duluc, cela ne devrait pas bouleverser la hiérarchie en équipe de France.
Le Ballon d'Or de Dembélé ne va rien changer en Bleus
« C’est une question qu’on se pose depuis longtemps. Mais Didier Deschamps a été assez clair sur le sujet. Ousmane Dembélé ne sera pas l’avant-centre de l’équipe de France tant que Kylian Mbappé sera là, ou alors en cours de partie », écrit-il dans une session de Questions-réponse sur le site de L'EQUIPE avant de poursuivre.
«Dembélé ne sera pas l’avant-centre de l’équipe de France tant que Mbappé sera là»
« Son Ballon d’or ne devrait pas modifier son statut, parce qu’il était déjà devenu titulaire à droite, après avoir été en concurrence avec Coman pendant une longue période. Il n’a clairement pas le tempérament à revendiquer quoi que ce soit, et son amitié profonde pour Mbappé facilitera forcément les choses. Mais c’est un Ballon d’Or joyeux et humble qui ne changera pas, on peut le parier », ajoute Vincent Duluc.