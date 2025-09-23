Ballon d'Or : Mbappé ou Dembélé, Deschamps a pris sa décision définitive !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Désormais Ballon d'Or, Ousmane Dembélé va entrer dans une nouvelle dimension. Et cela pourrait-il avoir un impact sur sa place au sein de l'équipe de France ? Si la question semble légitime, Didier Deschamps ne semble pas cela poser et aurait déjà tranché entre le numéro 10 du PSG et Kylian Mbappé.

Qui aurait pu penser qu'Ousmane Dembélé gagnerait un Ballon d'Or avant Kylian Mbappé ? Probablement personne. Et pourtant, c'est bien ce qui est arrivé ce lundi soir puisque le numéro 10 du PSG a remporté le trophée individuel le plus prisé de la planète. Cependant, selon le journaliste de L'EQUIPE Vincent Duluc, cela ne devrait pas bouleverser la hiérarchie en équipe de France.

Le Ballon d'Or de Dembélé ne va rien changer en Bleus « C’est une question qu’on se pose depuis longtemps. Mais Didier Deschamps a été assez clair sur le sujet. Ousmane Dembélé ne sera pas l’avant-centre de l’équipe de France tant que Kylian Mbappé sera là, ou alors en cours de partie », écrit-il dans une session de Questions-réponse sur le site de L'EQUIPE avant de poursuivre.