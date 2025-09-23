PSG - Clash avec Luis Campos : L'OM sort du silence !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme tout bon Classique entre l'OM et le PSG, le choc de lundi soir n'a pas échappé à son lot de polémiques avec différents accrochages. Ainsi, à la mi-temps, Luis Campos serait allé se plaindre auprès des arbitres, ce qui aurait poussé Medhi Benatia à intervenir. Mais ce dernier dément fermement son implication dans ce conflit.

Clash avec Campos, Benatia dément « Je ne sais pas, j'espère que ce ne sera pas trop grave. J'en profite pour démentir encore un article disant que je m'étais disputé avec Campos. Ce n'était pas moi, bien essayé. À la mi-temps, je n'avais rien à voir », affirme le directeur sportif de l'OM en zone mixte, avant de poursuivre.