OM : Benatia accusé, l’incroyable scandale dénoncé !

La question de l’arbitrage a régulièrement animé la saison passée de l’OM, parfois au cœur de polémiques enflammées. Entre expulsions controversées et sanctions disciplinaires, le club phocéen a souvent dénoncé des injustices. Pour le 10Sport.com, Salim Lamrani, auteur du livre Le football selon Roberto De Zerbi, livre son analyse sur ce dossier sensible.

L’arbitrage est un sujet récurrent dans le football français, et l’OM a été l’un des clubs les plus touchés la saison dernière par des décisions très controversées. Plusieurs épisodes ont laissé des traces profondes au sein de l’effectif, mais aussi dans les hautes sphères du club. On pense d’abord au match face à l’Olympique Lyonnais, le 22 septembre, où Medhi Benatia avait laissé exploser sa colère après l’expulsion de Leonardo Balerdi dès la cinquième minute par Benoît Bastien, compromettant sérieusement les plans de Roberto De Zerbi et de ses joueurs. Puis, en janvier, un autre incident a enflammé la scène médiatique : lors du 16e de finale de Coupe de France contre Lille, Medhi Benatia avait été sanctionné d’un carton rouge par Clément Turpin, après une altercation avec le quatrième arbitre, liée à un pénalty non sifflé pour l’OM. Ces épisodes, loin d’être isolés, illustrent un climat de défiance croissant entre le club phocéen et les instances arbitrales.

L'OM a connu des soucis La présence de la VAR, censée réduire les erreurs manifestes, n’a fait qu’amplifier le sentiment d’injustice chez les supporters comme au sein de la direction. Fan de l’OM, Salim Lamrani a dénoncé une injustice. Auteur du livre le football selon Roberto de Zerbi, l’auteur en a remis une couche lors d’un entretien accordé au 10Sport.com.