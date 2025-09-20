OM : Benatia accusé, l’incroyable scandale dénoncé !

La question de l’arbitrage a régulièrement animé la saison passée de l’OM, parfois au cœur de polémiques enflammées. Entre expulsions controversées et sanctions disciplinaires, le club phocéen a souvent dénoncé des injustices. Pour le 10Sport.com, Salim Lamrani, auteur du livre Le football selon Roberto De Zerbi, livre son analyse sur ce dossier sensible.
L’arbitrage est un sujet récurrent dans le football français, et l’OM a été l’un des clubs les plus touchés la saison dernière par des décisions très controversées. Plusieurs épisodes ont laissé des traces profondes au sein de l’effectif, mais aussi dans les hautes sphères du club. On pense d’abord au match face à l’Olympique Lyonnais, le 22 septembre, où Medhi Benatia avait laissé exploser sa colère après l’expulsion de Leonardo Balerdi dès la cinquième minute par Benoît Bastien, compromettant sérieusement les plans de Roberto De Zerbi et de ses joueurs. Puis, en janvier, un autre incident a enflammé la scène médiatique : lors du 16e de finale de Coupe de France contre Lille, Medhi Benatia avait été sanctionné d’un carton rouge par Clément Turpin, après une altercation avec le quatrième arbitre, liée à un pénalty non sifflé pour l’OM. Ces épisodes, loin d’être isolés, illustrent un climat de défiance croissant entre le club phocéen et les instances arbitrales.
L'OM a connu des soucis
La présence de la VAR, censée réduire les erreurs manifestes, n’a fait qu’amplifier le sentiment d’injustice chez les supporters comme au sein de la direction. Fan de l’OM, Salim Lamrani a dénoncé une injustice. Auteur du livre le football selon Roberto de Zerbi, l’auteur en a remis une couche lors d’un entretien accordé au 10Sport.com.
« L'OM a été victime d’un arbitrage cataclysmique »
« On peut objectivement affirmer que l’OM a été victime d’un arbitrage cataclysmique la saison dernière, de façon tout à fait incompréhensible, car il y avait la VAR. Des décisions ont été prises en dépit des évidences matérielles.Mais ce qu’il y a d’encore plus scandaleux, c’est la manière dont Mehdi Benatia a été persécuté. Il a été accusé à tort de menaces, en dépit des vidéos qui démontrent le contraire, et du témoignage du délégué de la FFF, qui affirme qu’à aucun moment le directeur du football olympien n’a menacé l’arbitre. Pourtant, cela n’a pas empêché la commission disciplinaire de la FFF de le condamner à six mois de suspension, en se basant uniquement sur le témoignage du quatrième arbitre, démenti à la fois par les images et par le délégué de la FFF » a déclaré Lamrani.