Un joueur de l'OM le «fascine», il annonce du lourd !

Passé par les équipes de jeunes du Real Madrid avant de signer à l'OM où il n'a jamais joué à cause d'une blessure récurrente au genou, Pedro Ruiz s'est toutefois prononcé sur le choc entre ses deux anciens clubs ce mardi soir en Ligue des champions. L'occasion pour lui de présenter Bilal Nadir qu'il voit comme l'une des surprises de ce match.

En marge du déplacement de l'OM sur la pelouse du Real Madrid ce mardi soir, la presse a retrouvé Pedro Ruiz. Passé par les équipes de jeunes de la Casa Blanca avant un passage éclair à Marseille où il n'a jamais joué, l'attaquant espagnol a notamment été interrogé au sujet du joueur surprise qu'il voit éclore à l'OM. Et il cite Bilal Nadir.

«Je suis fasciné par Bilal Nadir» « Je suis fasciné par Bilal Nadir. Je l'ai côtoyé lors de ma dernière saison au club, même si je ne fréquentais que la salle des kinés, et je l'ai trouvé excellent. Il est audacieux, il va toujours de l'avant et c'est un plaisir de le voir jouer », confie-t-il dans une interview accordée à AS avant de poursuivre.