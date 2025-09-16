Mbappé : L’histoire d’amour révélée en Espagne !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avant d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière au Real Madrid à l’été 2024, Kylian Mbappé avait pris pour habitude de se montrer décisif pour le PSG face à l’OM. Ce mardi, des retrouvailles avec le club phocéen auront lieu au Santiago Bernabeu dans le cadre de la Ligue des champions. Son nouveau coach Xabi Alonso a fait une révélation en interview pour Canal+.

Comme ce fut le cas au PSG pour son premier exercice ou en 2021/2022, Kylian Mbappé s’est mis en mode Coupe du monde. Il n’y a qu’à s’attarder sur ses statistiques avec le Real Madrid pour ce début de saison : 4 buts en autant de matchs, le tout avec une passe décisive. Le capitaine de l’équipe de France semble être en pleine possession de ses moyens à la Casa Blanca sous les ordres de Xabi Alonso à quelques heures de son affrontement avec l’OM, une de ses proies favorites.

«On sent qu’il aime le football, qu’il aime comprendre quand on tente des choses» Lors de son séjour de sept saisons au PSG, Mbappé a disputé 16 matchs face à l’OM. Invaincu et avec 14 succès, le numéro 10 du Real Madrid avait notamment inscrit 10 buts pour 3 passes décisives avec le Paris Saint-Germain. De bon augure pour la réception de l’Olympique de Marseille au Santiago Bernabeu ce mardi soir pour la première journée de saison régulière de Ligue des champions. Au micro de Canal+ dans la foulée de sa conférence de presse d’avant-match lundi, Xabi Alonso a chanté les louanges de Kylian Mbappé et son amour particulier pour sa discipline. « Kylian Mbappé est intelligent. On sent qu’il aime le football, qu’il aime comprendre quand on tente des choses. On sent qu’il a un vrai raisonnement quand il faut prendre une décision ».