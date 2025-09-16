Aubameyang au Real Madrid : Le coup historique de l’OM ?

L’Olympique de Marseille est parvenu à rapatrier cet été son meilleur buteur de la saison 2023/2024 (30 buts). Une recrue de premier choix qui pourrait s’avérer déterminante pour son déplacement sur la pelouse du Real Madrid en Ligue des champions ce mardi soir. Le club merengue n’est jamais tombé à domicile face à un club français en C1, mais Aubameyang a toujours marqué contre la Casa Blanca…
Après une absence de trois saisons sur la plus belle scène du football européen, l’OM est de retour aux affaires en Ligue des champions. En ce mardi 16 septembre 2025, les hommes de Roberto De Zerbi n’entament pas la campagne de saison régulière en douceur puisqu’ils ont, hasard du tirage au sort, hérité du Real Madrid au Santiago Bernabeu, rien que ça.
Le Real Madrid ne s’est jamais incliné face à un club français au Bernabeu en Ligue des champions
L’OM va tenter de faire ce qu’aucun club français dans l’histoire de la Ligue des champions n’a réussi : battre le Real Madrid sur son terrain. Dans l’antre du Bernabeu, l’OM se mesure au club couronné à 15 reprises dans la compétition, mais dispose d’une arme secrète : Pierre-Emerick Aubameyang.
Aubameyang marque toujours contre le Real Madrid
Envoyé spécial de Canal+ au Santiago Bernabeu pour le choc entre le Real Madrid et l’OM qui débutera à 21h sur les antennes de la chaîne cryptée, Louis Vix a partagé une statistique assez éloquente au sujet de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais de 36 ans a toujours marqué contre le Real Madrid. En 5 rencontres, il a trouvé le chemin des filets à 7 reprises comprenant notamment 2 doublés avec le FC Barcelone et le Borussia Dortmund. Reste à savoir si le retour « d’Aubam » à l’OM permettra au club marseillais d’écrire l’histoire du football français au Santiago Bernabeu. Réponse ce mardi soir pour la première journée de saison régulière de C1.