Aubameyang au Real Madrid : Le coup historique de l’OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille est parvenu à rapatrier cet été son meilleur buteur de la saison 2023/2024 (30 buts). Une recrue de premier choix qui pourrait s’avérer déterminante pour son déplacement sur la pelouse du Real Madrid en Ligue des champions ce mardi soir. Le club merengue n’est jamais tombé à domicile face à un club français en C1, mais Aubameyang a toujours marqué contre la Casa Blanca…

Après une absence de trois saisons sur la plus belle scène du football européen, l’OM est de retour aux affaires en Ligue des champions. En ce mardi 16 septembre 2025, les hommes de Roberto De Zerbi n’entament pas la campagne de saison régulière en douceur puisqu’ils ont, hasard du tirage au sort, hérité du Real Madrid au Santiago Bernabeu, rien que ça.

Le Real Madrid ne s’est jamais incliné face à un club français au Bernabeu en Ligue des champions L’OM va tenter de faire ce qu’aucun club français dans l’histoire de la Ligue des champions n’a réussi : battre le Real Madrid sur son terrain. Dans l’antre du Bernabeu, l’OM se mesure au club couronné à 15 reprises dans la compétition, mais dispose d’une arme secrète : Pierre-Emerick Aubameyang.