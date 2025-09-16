Kylian Mbappé se fait recaler à l’OM !

S’il le considère comme un des meilleurs joueurs du monde, pour Leonardo Balerdi, Kylian Mbappé n’est pas le meilleur pour autant. Comme il l’a confié ce lundi en conférence de presse à la veille d’affronter le Real Madrid en Ligue des champions, le capitaine de l’OM met Lionel Messi devant, tant que ce dernier n’arrête pas sa carrière.
Mardi, pour la première journée de Ligue des champions, Kylian Mbappé va retrouver une équipe contre laquelle il a marqué « beaucoup de buts » lors de ses années au PSG : l’OM. « Ça va être sympa de jouer contre eux et de me rappeler des bons souvenirs j’espère », a confié l’attaquant du Real Madrid au micro de Téléfoot.
Le meilleur joueur du monde selon Balerdi
Kylian Mbappé sera notamment opposé à Leonardo Balerdi, qu’il a souvent affronté lors des Classiques entre l’OM et le PSG. Le capitaine marseillais était justement présent en conférence de presse ce lundi à la veille de jouer contre le Real Madrid et il lui a notamment été demandé si, selon lui, le Français était actuellement le meilleur joueur du monde.
« C'est Messi tant qu'il n'arrête pas de jouer au foot »
« Pour moi, c'est Messi tant qu'il n'arrête pas de jouer au foot. Mais Mbappé est un des meilleurs au monde, il l'a démontré pendant des années. Il a un grand niveau », a répondu Leonardo Balerdi, compatriote et coéquipier de Lionel Messi en sélection argentine.