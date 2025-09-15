Real Madrid : L’OM débarque, c’est la panique en Espagne !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, l’OM se déplace sur la pelouse du Real Madrid pour une affiche étoilée en Ligue des Champions. Une rencontre qui fait notamment office de retrouvailles entre Kylian Mbappé et le club phocéen, mais qui fait également peur aux autorités espagnoles, qui ont classé ce choc comme rencontre « à haut risque ». Explications.

Après son succès convaincant face à Lorient vendredi (4-0), l’OM se prépare à l’un de ses gros chocs de la saison. Mardi soir, le club phocéen ira défier le Real Madrid sur sa pelouse, en espérant aller arracher un résultat historique. Pour l’événement, ce sont pas moins de 4,000 supporters marseillais qui devraient effectuer le déplacement.

Le choc Real Madrid - OM fait peur en Espagne Un nombre conséquent pour une équipe visiteuse, et qui inquiète clairement les autorités espagnoles. Comme l’indique RMC, ce choc opposant l’OM au Real Madrid a été classé comme rencontre « à haut risque » par le ministère de l’intérieur espagnol. Si aucune raison spécifique n’a été invoquée pour justifier cette décision, un passif existe entre les supporters marseillais et les déplacements en Espagne.