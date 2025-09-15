Rabiot - Bagarre à l’OM : «La vente, on y pensait avant», la vérité éclate dans les médias !

Adrien Rabiot (30 ans) a quitté l’Olympique de Marseille après une bagarre avec Jonathan Rowe à la mi-août. De quoi forcer l’OM à revoir ses plans sur le marché des transferts avec notamment deux arrivées de dernière minute au milieu de terrain. Néanmoins, le départ de Rowe était prévu avant même cet incident selon Pablo Longoria.
Bien que l’OM ait affirmé avant le début du mercato estival que ce ne serait qu’un marché d’ajustements, le club phocéen a finalement autant recruté qu’à l’été 2024 avec 12 renforts lorsque 16 joueurs ont pris la porte. Un énorme chamboulement dans le vestiaire de Roberto De Zerbi pas totalement prévu par la direction de l’Olympique de Marseille.
Président de l’OM, Pablo Longoria a fait un bilan sur le début de la saison post-mercato pour La Provence. Un recrutement finalement important pour des raisons sportives en premier lieu. « Il faut une profondeur de banc pour être compétitif sur deux ou trois compétitions. C'était un objectif prioritaire ». En effet, jusqu’au mois de décembre, il n’y aura que deux semaines de travail pleines pour Roberto De Zerbi à cause de la Ligue des champions et des matchs de Ligue 1 parfois calés en semaine.
En outre, le patron de l’Olympique de Marseille s’est attardé sur la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Une sanction purement disciplinaire pour l’international français qui faisait intégralement partie des plans de Roberto De Zerbi à l’inverse de Rowe. « Il y a eu un changement de stratégie forcé, par rapport au match de Rennes. La vente de Jonathan Rowe, on y pensait déjà avant l'épisode à Rennes, afin d'avoir les moyens financiers nécessaires pour améliorer le cadre global de l'effectif. Le changement avec Rabiot nous a poussés à trouver une nouvelle configuration, qui nous a obligés à recruter plus de joueurs ».