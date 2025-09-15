OM - «C'est grave» : Accusé en plein direct, Longoria répond cash !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, Eric Di Meco s'en prenait ouvertement à Pablo Longoria après l'affaire Rabiot. Le champion d'Europe 1993 avait reproché au président de l'OM de multiplier les transferts pour ses intérêts personnels. Une grave accusation à laquelle Pablo Longoria s'est empressé de répondre.

Cet été, l'OM a encore chamboulé son effectif en recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs qui viennent compensés 16 départs ! Au total, le club phocéen a donc réalisé 28 mouvements ce qui contraste avec les annonces de Pablo Longoria qui promettait vouloir enfin miser sur la continuité. Par conséquent, après l'affaire Rabiot, Eric Di Meco n'avait pas épargné le président de l'OM.

Di Meco s'en prend à Longoria... « Comment tu peux t'attacher à une équipe qui change 20 joueurs et des dirigeants qui te disent un truc et font le contraire ? Tu as l'impression qu'ils ne sont pas là pour les bonnes raisons. Leur intérêt, c'est de faire des transferts, ce n'est pas que l'équipe progresse, nous fasse rêver et gagne », confiait-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC.