OM : L’entraîneur claque la porte, l’appel improbable

Directeur du centre de formation de l'OM de 2019 à 2022, Nasser Larguet a connu un parcours un peu particulier puisqu'il a même exercé la fonction d'entraîneur de l'équipe première à un moment. L'ancien footballeur marocain a dû prendre la suite d'André Villas-Boas au pied levé. Une expérience qu'il a bien vécu.

Ces dernières années, l'OM a parfois vécu des situations compliquées avec son entraîneur. En 2021, le club met à pied André Villas-Boas et recrute Jorge Sampaoli pour prendre la suite. Mais en attendant l'Argentin, il fallait quelqu'un pour prendre la place d'entraîneur par intérim. Nasser Larguet raconte comment il a fini par en arriver là.

Nasser Larguet devient entraîneur, situation improbable à l'OM Directeur du centre de formation à ce moment-là, Nasser Larguet raconte l'appel qu'il a eu avec Pablo Longoria ce jour-là. « Le directeur sportif de l’époque, Longoria, m’appelle en me disant qu’il se prépare à perdre Villas-Boas, et me demande si quelqu’un à proposer. J’ai proposé le coach de la réserve, qui n’a pas souhaité car il pensait que l’OM était insurmontable. Comme j’ai vu que l’on était en difficulté et que je n’ai jamais fait de banc de touche, je lui ai dit que j’allais le dépanner. J’ai pris avec moi les entraîneurs de la réserve » se rappelle-t-il, comme il confie dans une interview pour JMA Morocco.